Chipmachinemaker ASML groeit door, maar zit met onzekerheid over China

De wereldwijde vraag naar chips stuwt de groei van chipmachinemaker ASML verder omhoog. Het Nederlandse bedrijf boekte vorig jaar een omzet van ruim 21 miljard euro en behaalde 5,6 miljard euro winst. De vraag naar de machines is zo groot dat het bedrijf enorm aan het uitbreiden is rond zijn hoofdkantoor in Veldhoven.

In een korte toelichting op de jaarcijfers staat ASML ook stil bij de onzekere economische situatie, maar het bedrijf zegt daarbij dat klanten hebben aangegeven dat de markt in de tweede helft van dit jaar weer zal herstellen. ASML benadrukt dat de vraag naar chipmachines groot blijft.

Ondanks de uitstekende cijfers die ASML vanochtend naar buiten bracht, hangt er een wolk van onzekerheid boven het bedrijf. De high-techgigant is opnieuw speelbal in het geopolitieke conflict tussen de VS en China. Dat draait om welk land de meeste technologische macht heeft en daarmee ook militaire macht. Amerika wil die macht van China breken en heeft daarvoor het Veldhovense bedrijf nodig.

Meer restricties

Op dit moment mag ASML al niet de allernieuwste machines (EUV, Extreme Ultraviolet) aan China verkopen. De VS wil dat daar vergaande restricties bijkomen op de rest van ASML's handel met China.

Het bedrijf verkoopt al jaren oudere chipmachines, DUV (Deep Ultraviolet) aan het land. De NOS meldde gisteren dat dit voor het kabinet een balanceer-act is: het wil aan de ene kant een te grote impact van sancties voorkomen, maar tegelijkertijd is er begrip voor de wens uit Amerika.

Vorige week bezocht premier Rutte de Amerikaanse president Biden in het Witte Huis en daar werd ook over ASML gesproken. Wat er precies is besproken is onbekend.

Fabrieken bouwen

Behalve ASML profiteren ook andere fabrikanten van de enorm gestegen vraag naar computerchips. Fabrikanten over de hele wereld steken honderden miljarden in de bouw van nieuwe fabrieken.

Daarbij wordt er ook steeds meer gekeken naar de VS en Europa. In december maakte het Taiwanese TSMC bekend 40 miljard dollar te steken in fabrieken in Arizona. Intel heeft daarnaast plannen in Duitsland. Verder gaat het gerucht dat TSMC ook naar Duitsland komt. In alle gevallen zullen ze vroeg of laat aankloppen bij het Nederlandse ASML.