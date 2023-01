Hockeyers waken voor Koreaanse onvoorspelbaarheid: 'Zit sluwheid in die ploeg'

"Het was voor mij wel even zoeken: wat wordt mijn rol, wat ga ik brengen?", bekent hockey-international Seve van Ass. "Ik ben opeens een van de oudsten. Dat ben ik niet gewend. Maar het team kan altijd op mij leunen en vertrouwen waar mogelijk." En dat zal de ploeg van bondscoach Jeroen Delmée zeker nodig hebben op het WK, waar het nu echt gaat beginnen voor het Nederlands elftal. Na de 'opwarmpotjes' in de poulefase, waarin Oranje alle drie duels won, 22 doelpunten maakte en er geen enkele hoefde te incasseren, staat er vanmiddag een kwartfinale tegen Zuid-Korea op het programma.

Het WK hockey bij de NOS Nederland speelt op het WK in India om 14.30 uur (Nederlandse tijd) de kwartfinale tegen Zuid-Korea. Een ruime samenvatting van het duel zal te zien zijn op NPO 1 (om 16.30 uur), op NOS.nl en in de NOS-app. Bij winst wacht Oranje vrijdag een halve finale tegen de winnaar van het duel tussen België en Nieuw-Zeeland.

De Aziaten werden daar eigenlijk niet verwacht, maar ze wisten in de tussenronde Argentinië te verrassen. "Ik weet dat ik op het WK in 2014 een keer tegen Zuid-Koea gespeeld heb. Dat was was de laatste keer volgens mij", graaft de 30-jarige Van Ass in zijn geheugen. Daar zit 'm ook meteen het gevaar, beseft Delmée. "Klopt. Dat maakt het een beetje tricky. Tegen Europese ploegen spelen we vijf, zes keer per jaar. Je weet precies wat je kunt verwachten. Korea is toch een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar we hebben veel beeldmateriaal. We laten de jongens details zien van wat een ploeg als Korea kenmerkt." Koreaanse sluwheid Zo moet Nederland waken voor de Koreaanse onvoorspelbaarheid, aldus Van Ass. "Dat hebben we gezien in hun wedstrijd tegen Argentinië. Ze doen rare dingen. Soms een backhand halfhoog van helemaal linksachter cross naar rechtsvoor bijvoorbeeld. Daar moet je wel op voorbereid zijn. En ze hebben een goede corner. Er zit wel sluwheid in die ploeg."

Seve van Ass baalt - AFP

Van Ass twijfelde na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen van vorig jaar - vierde in de groep waarna uitschakeling in de kwartfinales tegen Australië volgde - aan voortzetting van zijn interlandloopbaan. Was het alle inspanningen en opofferingen nog wel waard? Maar als enige van de gestopte oude garde keerde hij toch weer terug bij Oranje. En met groot genoegen. "Het is een compleet nieuw team. Nieuwe spelers, nieuwe staf, nieuwe dynamiek, nieuwe jongens die de kar trekken. Het is eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Het was tijd voor een frisse wind en nieuwe energie. En die is er. De rek bij de ploeg van Tokio was er kennelijk uit, anders presteer je niet zo daar." Het nieuwe Oranje is jong en fris. Maar is het ook goed genoeg om wereldkampioen te worden? "In potentie zeker. We zien bij vlagen heel goed hockey. Maar de echte test voor dit team en deze lichting komt nu pas. Het is moeilijk om te zeggen hoe we gaan reageren onder druk. Een knock-outwedstrijd is toch anders. Maar ik heb er een goed gevoel over. Het zou mij verbazen als we niet thuis geven."

Bondscoach Jeroen Delmée - AFP