Wekdienst 25/1: Adema in debat met Kamer en boeren • Europees Hof beslist over MH17-zaak

Goedemorgen! Vandaag gaat het Hof voor de Rechten van de Mens beslissen of het de MH17-zaak aanneemt en minister Adema moet zich in de Kamer en tegenover boeren verantwoorden over de problemen rondom het mestbeleid.

Eerst het weer: veel bewolking, plaatselijk even wat zon met maxima tussen 1 graad in Zuid-Limburg tot 3 of 4 graden vlak aan zee. Vanavond en vannacht regen en in het uiterste oosten en zuidoosten ook natte sneeuw, sneeuw en heel lokaal wat ijzel.

Afbeelding ter illustratie - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Landbouwminister Piet Adema wacht een zwaar debat over de mestuitzondering voor boeren. Later op de avond spreekt hij met boeren op een informatieavond van Agractie.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens beslist of het zich buigt over het neerhalen van vlucht MH17 en Ruslands mogelijke schuld daaraan.

Koploper Feyenoord speelt in de eredivisie tegen NEC, een dag na het verlies van concurrent PSV tegen FC Emmen. Wat heb je gemist? In 2022 overleden opnieuw meer mensen dan verwacht. Dat blijkt uit nieuwe jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Belangrijke oorzaken voor de zogenoemde oversterfte waren de griep en corona. Er stierven ongeveer 170.000 mensen vorig jaar in Nederland. Dat waren zo'n 14.500 sterfgevallen (9 procent) meer dan verwacht. In alle leeftijdsgroepen kwamen meer mensen te overlijden. De oversterfte was wel iets lager dan in 2020 en 2021, toen Nederland nog volop met covid-19 kampte. Ander nieuws uit de nacht: Oekraïne blij met mogelijke levering tanks van Duitsland en VS: De onderminister van Buitenlandse Zaken, Andrij Melnyk, spreekt van een historisch besluit, dat op het slagveld een 'gamechanger' zal zijn.

Huisartsen stemmen alsnog in met zorgakkoord: Tijdens de algemene ledenvergadering van de beroepsvereniging werd gisteravond met het zogeheten Integraal Zorgakkoord ingestemd. De huisartsen waren de laatste partij die nog overstag moest gaan.

Vrachtschip gezonken voor kust Japan, tien opvarenden vermist: Aan boord waren 22 mensen, 12 van hen konden tot dusver worden gered. Slechts een van de gevonden opvarenden was bij bewustzijn. Over de toestand van de anderen is verder niets bekend.

En dan nog even dit: Dat dieren in staat zijn om lichaamsdelen weer te laten aangroeien is niet nieuw, maar dat het ook kan met organen is wel nieuw. In Burgers' Zoo legt een bioloog uit hoe dit werkt.