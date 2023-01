Zeespin kan lichaamsdelen opnieuw laten groeien, waaronder organen

Jonge zeespinnen kunnen vrijwel alle onderdelen van hun achterlichaam terug laten groeien als ze deze verliezen. Het unieke is dat het niet alleen gaat om bijvoorbeeld poten, maar ook om organen. Dat dieren in staat zijn om lichaamsdelen weer te laten aangroeien is niet nieuw. Zo kunnen krabben bijvoorbeeld hun hele schild inclusief poten afwerpen en weer opnieuw laten groeien. Maar het is de eerste keer dat wetenschappers hebben ontdekt dat organen opnieuw kunnen aangroeien. Het gaat bijvoorbeeld om darmen en de maag. Deze ontdekking deden onderzoekers na tests op het zogeheten Michelinmannetje, dat als wetenschappelijke naam Pycnogonum litorale heeft. De Duitse onderzoekers haalden bij jonge spinnetjes delen weg, die vervolgens weer bleken aan te groeien. Max Janse, bioloog en curator van Burgers' Ocean over de ontdekking:

