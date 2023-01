Jans gelooft nog niet in titelkansen Twente: 'In bed kun je dromen'

Twente heeft zich de laatste maanden bepaald geen gemakkelijke onderhandelingspartner op de transfermarkt getoond. Aan Feyenoord werd tot tweemaal toe een keiharde 'nee' verkocht toen die club zich meldde voor Ramiz Zerrouki. Interesse van Ajax in Mees Hilgers werd in de kiem gesmoord.

"We hebben heel goed kunnen voortborduren op wat we hadden. Er is weinig veranderd, behalve dat er wat jonge jongens bij zijn gekomen. Dat betaalt zich nu echt uit."

Feyenoord, FC Twente, AZ: dat is de huidige en zeer verrassende topdrie na precies een half seizoen eredivisievoetbal. Ron Jans denkt dat continuïteit de verklaring is van het succes van die drie ploegen.

Of dat ook financieel verstandige besluiten zijn, moet blijken. Sportief werpt het in ieder geval zijn vruchten af, legt Jans uit. "Iedereen weet wat-ie moet doen. Hoe we spelen, past steeds meer bij iedere speler."

"Als ik kijk naar Virgil Misidjan, hij is in balbezit altijd al een prachtige speler. Maar die is zo vooruitgegaan in het druk zetten en in de omschakeling. Dat is wel een kracht van ons vind ik.

AZ als hét voorbeeld

Een vaste lijn dus, waar jarenlang niet van afgeweken wordt. Jans ziet concurrent AZ als hét voorbeeld van. "Ik denk dat dat de best geleide club van de laatste tien jaar is. Qua visie en structuur: dat is hoe je een club leidt."