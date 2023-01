Nu ook geheime documenten gevonden bij oud-vicepresident Pence

In het huis van de voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence in de staat Indiana zijn geheime documenten aangetroffen. Pence heeft de vondst zelf gemeld, schrijven Amerikaanse media.

Het zou gaan om ongeveer tien stukken. Pence heeft ze overgedragen aan de FBI.

De vondst werd gedaan door een jurist die door Pence speciaal was ingehuurd om een aantal dozen met documenten te doorzoeken op mogelijk geheime stukken. Pence deed dat vanwege de recente vondsten van geheime documenten bij oud-president Trump en president Biden, staat in een brief van de advocaat van Pence aan het Nationaal Archief.

Nucleaire geheimen

Pence was vicepresident onder Donald Trump, bij wie de FBI bij invallen ongeveer 300 geheime dossiers aantrof. Het ministerie van Justitie onderzoekt deze zaak. Mogelijk bevatten die dossiers nucleaire geheimen.

De afgelopen weken bleken er ook geheime documenten te liggen in het huis en het kantoor van president Biden. In dit geval is het niet bekend om hoeveel stukken het precies gaat en waarover ze gaan.