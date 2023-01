Huisartsen stemmen alsnog in met zorgakkoord

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft alsnog besloten het zorgakkoord te ondertekenen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de beroepsvereniging werd vanavond met het zogeheten Integraal Zorgakkoord ingestemd. De huisartsen waren de laatste partij die nog overstag moest gaan.

Het zorgakkoord omvat allerlei afspraken over de zorg voor de komende jaren. De bedoeling was dat alle partijen het akkoord voor Prinsjesdag hadden ondertekend. Elf andere organisaties stemden in september in. Maar de huisartsen weigerden omdat zij meer garanties wilden.

Zo wilden zij onder meer duidelijke garanties van zorgverzekeraars over extra tijd voor patiënten. Ook de verhoging van tarieven voor zorg buiten kantoortijden was een heikel punt.

Aan die twee punten is inmiddels tegemoet gekomen, schrijft de beroepsvereniging in een verklaring. "Met deze overtuigende ja kunnen we nu als huisartsen samen verder", zegt LHV-vicevoorzitter Aard Verdaasdonk.

'Betaalbaar en toegankelijk'

Minister Kuipers (Volksgezondheid) verwelkomt het akkoord: "Door met alle partijen samen te werken, kunnen we komen tot oplossingen die nodig zijn om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.''

Door de vergrijzing neemt de druk op de zorg de komende jaren toe. Om de sector niet vast te laten kopen zijn in het akkoord allerlei maatregelen vastgelegd.