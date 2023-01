Simmons neemt binnenbocht op racecircuit en blijft peloton net voor in San Juan

Na afloop bleek dat de Amerikaan zijn coup in de laatste kilometer al van tevoren gepland had. "Het eerste wat ik deed toen ik opstond was de video bekijken, die mijn coach me had gestuurd met precies deze aankomst. Dus ik zei tegen mijn kamergenoot Mathias Vacek: "Breng me naar dat punt op het circuit en dan doe ik de rest."

Niet uitgesloten kan worden dat de sterke Simmons ook een gooi zal doen naar een goed klassement. "Mwah, ik heb wat strafseconden gekregen in de eerste etappe. Antwan Tolhoek en Mathias Vacek staan nog wel in dezelfde tijd. Dus, we zullen zien."

Van omstreden naar sympathiek

Simmons - oud-wereldkampioen bij de junioren - maakte veel indruk bij zijn entree in het profpeloton, maar verloor veel goodwill toen hij zich op sociale media mengde in een discussie waarbij hij een als racistisch opgevatte emoji gebruikte. Hij werd daarop zelfs geschorst door zijn ploeg Trek-Segafredo.