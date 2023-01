UEFA handhaaft vooralsnog schorsing Russische voetbalteams

Rusland kan zich vooralsnog niet kwalificeren voor de eindronde van het Europese kampioenschap, die in 2024 in Duitsland wordt gespeeld. De UEFA heeft vooralsnog geen commentaar gegeven.

Volgens het Duitse persbureau DPA sprak een Russische delegatie dinsdag in Nyon met een afvaardiging van de UEFA, om een oplossing te vinden. Die is er vooralsnog niet.

De schorsing van Russische voetbalteams voor alle internationale wedstrijden blijft voorlopig gehandhaafd. De straf ging kort na de Russische inval in Oekraïne vorig jaar in.

Russische sporters zouden vanwege de invasie in Oekraïne over anderhalf jaar niet mee mogen doen aan de Olympische Spelen in Parijs. Dat verzoek deed de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky dinsdag in een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron.

Zelensky en Macron spraken elkaar op de dag dat de oorlog in Oekraïne elf maanden duurt. "Ik heb vooral benadrukt dat er voor atleten uit Rusland geen plaats moet zijn op Olympische Spelen in Parijs", schrijft Zelensky op Telegram. Wat Macron daarop antwoordde vermeldt Zelensky niet.