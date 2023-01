Sparta en RKC komen niet tot scoren in midweekse speelronde

RKC liet de thuisploeg de bal rondtikken en probeerde in de omschakeling toe te slaan met Illiass Bel Hassani en Mats Seuntjens. Dat leverde na 25 minuten bijna het openingsdoelpunt op, toen Seuntjens de diepte werd ingestuurd. Hij schoot de bal vervolgens echter wild over.

Sparta en RKC zijn in de midweekse achttiende speelronde niet tot scoren gekomen. Na negentig minuten stond er 0-0 op het scorebord in Rotterdam en liepen beide ploegen van het veld met een punt.

Duel RKC - Go Ahead Eagles 1 februari ingehaald

RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles halen hun afgelaste wedstrijd in de eredivisie op woensdag 1 februari in. Het duel kon afgelopen zaterdag niet doorgaan vanwege een dik pak sneeuw op het veld van de Brabantse club. De aftrap in het Mandemakers Stadion is op 1 februari om 20.00 uur.

De vrijdag afgelaste wedstrijd in de eerste divisie tussen MVV en Heracles Almelo wordt maandag 13 februari ingehaald. De aftrap in Maastricht is om 20.00 uur. MVV staat op de zesde plek en Heracles is de nummer 2.