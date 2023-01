Privacywaakhond blijft kritisch over nieuwe antiwitwaswet

De belangrijkste bezwaren staan ook nu nog overeind, zegt de AP. "We zien een vorm van massasurveillance die kan leiden tot uitsluiting (mensen worden unbankable) en waarbij risico's op discriminatie kunnen ontstaan", schrijft de autoriteit. Die kans op discriminatie was ook iets waarvoor de Raad van State eerder waarschuwde.

De AP liet zich eerder al kritisch uit over de wet. Daarop werd het wetsvoorstel herzien, maar ook na de aanpassingen is de privacywaakhond "bijzonder kritisch". Dat staat in een notitie die donderdag zal worden besproken tijdens een gesprek met Tweede Kamerleden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijft, ook na enkele aanpassingen, kritisch over een nieuwe antiwitwaswet die het kabinet wil doorvoeren. Door deze wet moeten banken ongebruikelijke transactiepatronen makkelijker in beeld krijgen en moet witwassen een stuk moeilijker worden.

De AP vindt dat het kabinet zich moet realiseren dat er met het invoeren van deze wet een weg naar "volledige centrale controle op het betalingsverkeer wordt ingeslagen" en noemt dat onwenselijk. Dit zou een "onrechtmatige aantasting van de fundamentele rechten en burgerlijke vrijheden" zijn.

Extra waarborgen

Het kabinet meende de bezwaren van de Raad van State en de AP voldoende te kunnen wegnemen door een aantal extra waarborgen in te bouwen. Zo komt er voor particuliere betalingen een grens van 100 euro: de wet gaat niet gelden voor transacties onder dat bedrag. Ook wordt na vier jaar gekeken of de nieuwe aanpak werkt en wordt deze zo nodig aangepast.

De AP blijft dus kritisch. Ook in de Tweede Kamer zijn er veel vragen over de plannen. Oppositiepartijen vinden de plannen te ver gaan en zeggen dat het kabinet doorschiet met wat ze een "sleepnetwet" noemen. Ook zijn er veel vragen over de grens van 100 euro en waarom juist dat bedrag is gekozen.

Na de rondetafelbijeenkomst van donderdag, waarbij Kamerleden experts kunnen bevragen, volgt een debat. Volgend jaar moet dan duidelijk worden hoe de definitieve plannen eruit gaan zien.