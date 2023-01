Van Nistelrooij ziet 'sportieve crisis' bij PSV: 'De druk neemt toe'

De laatste vijf wedstrijden in de eredivisie leverden PSV in totaal slechts vijf punten op: twee nederlagen, twee keer een gelijkspel en een ietwat gelukkige zege op Vitesse. "We zitten in een kutfase", merkt Xavi Simons droogjes op na de verliespartij in Emmen.

"We hebben collectief gefaald, dit was PSV-onwaardig", was Anwar El Ghazi van mening voor de camera van ESPN. Trainer Ruud van Nistelrooij was wat subtieler in zijn bewoordingen na afloop. "De druk is gigantisch en die wordt groter als de resultaten minder zijn. Nu loop je weer een tik op."

"Ik denk dat we onder ons niveau presteren", voegt hij daar later op de persconferentie aan toe. "Het is nu overleven, herstellen van klap op klap. Daar moeten we met zijn allen uit zien te komen."

Of 'sportieve crisis' een treffende omschrijving is voor de huidige situatie bij PSV? "Ik vind van wel, ik zie geen ander woord voor de situatie waarin we zitten."

'Kan gewoon niet'

Bij de negentienjarige Simons kon er geen lachje vanaf na de 1-0 nederlaag in Emmen. "Heel hard", is zijn antwoord op de vraag hoe hard de nederlaag aankomt. "We weten dat dit gewoon niet kan."