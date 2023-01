Beloning van 30.000 euro voor gouden tip moord Zwijndrecht

Sinds zaterdag is een klopjacht gaande op de man die ervan wordt verdacht zijn ex-partner en haar moeder te hebben neergeschoten op een parkeerplaats bij een winkelcentrum. De 66-jarige moeder overleed ter plekke, haar 38-jarige dochter raakte zwaargewond. Zij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het OM looft 30.000 euro uit aan iemand die met de gouden tip komt die leidt tot de vindplaats en aanhouding van de verdachte van de fatale schietpartij in Zwijndrecht. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

Vluchtauto

Na de schietpartij vluchtte Vuong in een auto die later op enkele kilometers van het winkelcentrum werd teruggevonden. De auto waar hij vervolgens in verder reed, werd vandaag gevonden in Rotterdam. De politie kwam die auto op het spoor dankzij tips van buurtbewoners.

De ruim honderd tips die tot nu toe zijn binnengekomen hebben nog niet geleid tot de aanhouding van de verdachte. De politie vermoedt dat hij contact zoekt met mensen in zijn netwerk "om zo te voorzien in zaken als onderdak, eten en middelen om uit het zicht van de politie te blijven".

Het signalement van Vuong is ook internationaal verspreid. "Daarmee zorgen we dat iedereen naar hem uitkijkt. Het wordt lastig voor hem om zich op bepaalde plekken te verbergen", zei de politie hier eerder over.

Zware crimineel

Vuong wordt omschreven als een zware crimineel die meerdere misdrijven op zijn kerfstok heeft. Hij pleegde in 2015, samen met twee andere mannen, een gewelddadige overval op een geldloper in een winkelcentrum in Zoetermeer. De man was ook betrokken bij een poging tot een overval in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam en werkte aan de voorbereiding van andere overvallen, blijkt uit stukken van de rechtbank in Den Haag.

Inmiddels is een crowdfundingactie gestart. Met de opbrengst zeggen de initiatiefnemers de begrafenis van de 66-jarige vrouw te willen betalen en de revalidatiekosten van het zwaargewonde slachtoffer.