Justin Bieber verkoopt muziekrechten voor megabedrag

Justin Bieber heeft de rechten verkocht van alle nummers die hij tot nu toe heeft opgenomen. De nieuwe eigenaar is de Britse investeringsmaatschappij Hipgnosis Songs.

Volgens onder meer Variety was met de deal een bedrag van ruim 200 miljoen dollar gemoeid, omgerekend zo'n 180 miljoen euro. Eind vorige maand werd al bekend dat de Canadese zanger in onderhandeling was met het bedrijf, maar van een deal was toen nog geen sprake.

De deal met de 28-jarige Bieber past in een trend van artiesten die afstand doen van hun muziekrechten voor vele miljoenen. Zo verkochten onder anderen Bruce Springsteen, Bob Dylan, Phil Collins (samen met zijn oude band Genesis) en Neil Diamond de afgelopen jaren hun muziekrechten.

Hipgnosis Songs wist eerder al de rechten te verkrijgen op onder meer de helft van Neil Youngs werk (voor ongeveer 150 miljoen dollar) en heeft ook de rechten van de nummers van Blondie en de Red Hot Chili Peppers. Daarnaast investeert het bedrijf in de rechten van een (relatief) jongere generatie artiesten onder wie Bieber, Justin Timberlake en Skrillex.

YouTube

Bieber werd ontdekt op YouTube en tekende op 14-jarige leeftijd zijn eerste contract bij Island Def Jam. Hij scoorde onder meer hits met What Do You Mean, Sorry en Peaches.

De zanger maakte vorig jaar bekend aan het Ramsay Hunt-syndroom te lijden, waardoor een deel van zijn gezicht tijdelijk verlamd was. Hij zegde alle geplande optredens af, maar later dat jaar stond hij weer een aantal keer op het podium. Vervolgens laste Bieber opnieuw een pauze in vanwege oververmoeidheid. Hij zou deze maand optreden in Amsterdam, maar ook die optredens gingen niet door.