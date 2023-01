Malaise PSV houdt aan: nederlaag en rode kaart Mauro Júnior in ijskoud Emmen

De verdediging van Emmen had eveneens moeite met Johan Bakayoko, die in de basis stond in plaats van de nog niet volledig van een hoofdblessure herstelde Luuk de Jong. Bakayoko kwam meerdere keren gevaarlijk voor het doel, maar kon het Emmen-doelman Van der Hart niet moeilijk genoeg maken.

Xavi Simons stoomde op en kwam oog in oog te staan met doelman Mickey van der Hart. De negentienjarige PSV'er kapte Van der Hart uit, maar struikelde vervolgens over zijn eigen benen en produceerde een afzwaaier.

PSV heeft voor de vierde keer in de laatste vijf eredivisieduels puntenverlies geleden. De ploeg van Ruud van Nistelrooij, die het ruim een helft met tien man moest doen, was niet opgewassen tegen Emmen en verloor met 1-0.

Het schot van Lucas Bernadou, de Fransman in dienst van Emmen, in de 24ste minuut was wel hard en zuiver genoeg om de thuisploeg op voorsprong te zetten.

Net als in de eerste helft was in de tweede helft de eerste kans voor Simons en ook het resultaat was hetzelfde: een schot waarbij Van der Hart niet in actie hoefde te komen.

Aan de andere kant kreeg Ole Romeney een niet te missen kans, maar de invaller miste toch. Hij kreeg op enkele centimeters voor het doel een vrije kopkans. Toch zag PSV-keeper Benítez nog de kans met een knappe reactie de 2-0 te voorkomen.

Jeroen Veldmate was even later ook dicht bij een verdubbeling van de voorsprong. De aanvoerder van Emmen legde aan voor een vrije trap net buiten de zestien en zag zijn inzet op de lat belanden.

Emmen kon echter niet doordrukken tegen de tien man van PSV, maar de zege kwam nauwelijks in gevaar. De ploeg van Van Nistelrooij was namelijk ook niet bij machte nog iets uit te richten tegen de thuisploeg.

Hopen op versterking

De Eindhovense club hoopt zich op korte termijn nog te versterken. Door het vertrek van Cody Gakpo en Noni Madueke heeft PSV in de winterse transferperiode flink wat kwaliteit ingeleverd. De transfermarkt sluit op dinsdag 31 januari.