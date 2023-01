280 honden meegenomen bij omstreden fokker in Eersel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 280 honden meegenomen bij een omstreden hondenfokker in Eersel. Het is volgens Omroep Brabant zeker de tiende keer dat de NVWA er controleerde.

Volgens een woordvoerder is het mogelijk dat de controle vandaag niet helemaal afgerond kan worden en dat inspecteurs morgen verder moeten. "We beoordelen elke situatie zorgvuldig met inspecteurs, dierenartsen en gedragstherapeuten. Elk verblijf en elke individuele hond moet gecontroleerd worden en dat kost tijd", legt de woordvoerder uit.

Vorige maand was er voor het laatst een inval bij de fokker. Die dag werden er 29 honden in bewaring genomen, omdat ze direct medische zorg nodig hadden. De eigenaar van de fokkerij kreeg de opdracht om de omstandigheden voor de dieren te verbeteren. Een deel van de honden bleek er vandaag juist slechter aan toe, stelt de NVWA.

Bij eerdere controles constateerde de NVWA onder andere vieze hokken, een slechte kwaliteit van het drinkwater en te weinig vloeroppervlak in de hokken. Ook kwamen de dieren te weinig buiten.

Bestemmingsplan

In november bepaalde een rechter al dat de fokkerij voor 2023 moest sluiten. Niet vanwege de situatie van de honden, maar omdat het bedrijf op die plek in strijd is met het bestemmingsplan. De eigenaren van het bedrijf kregen zes weken de tijd om meer dan 400 honden ergens anders onder te brengen. De eigenaren kregen geen fokverbod, omdat de rechtszaak alleen over het bestemmingsplan ging.

De fokker spande verschillende zelf rechtszaken aan om te voorkomen dat alle honden weg moeten.