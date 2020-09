Met debutant Aké in de basis begint Manchester City de competitie met winst

Manchester City is de Premier League met een 3-1 zege op Wolverhampton Wanderers begonnen. Met debutant Nathan Aké in de basis leken 'The Citizens' de zege in de eerste helft al veilig te stellen, om vervolgens na rust toch nog stevige tegenstand te ondervinden van de 'Wolves'.

Met Aké en John Stones in het centrum van de verdedigings oogde City in de eerste helft scherp en geconcentreerd. Kevin de Bruyne opende de score in de negentiende minuut uit een strafschop die hij zelf had verdiend. Doelman Rui Patricio dook weliswaar in de goede hoek, maar het schot was te hard.

De tweede treffer was van grote schoonheid. Een prachtige aanval over meerdere schijven belande via Raheem Sterling bij jongeling Phil Foden, die tussen twee verdedigers toch de ruimte vond om raak te schieten.