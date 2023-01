Giri verslaat na wereldkampioen Carlsen ook mondiale nummer twee Ding

Anish Giri heeft bij het Tata Steel-toernooi z'n derde overwinning geboekt. Na winstpartijen tegen Dommaraju Gukesh en wereldkampioen Magnus Carlsen was hij ook te sterk voor de Chinees Ding Liren.

Met Carlsen, die sinds 2013 de wereldkampioen schaken is, had Giri al de nummer één van de wereld verslagen en dinsdag was hij, met zwart, ook de mondiale nummer twee de baas.

Ding dacht een halfuur na over zet 24 en maakte vervolgens een dubieuze keuze. Even later deed hij zichzelf definitief de das om. Giri pakte een van Dings pionnen op en kon na in totaal 37 zetten de felicitaties in ontvangst nemen.

Giri bezet momenteel de tweede plaats en heeft één punt achterstand op koploper Nodirbek Abdoesattorov. De Nederlander en de Oezbeek treffen elkaar vrijdag.

Remise voor Van Foreest

Jorden van Foreest kon zijn eerste overwinning van zondag in de achtste ronde geen passend vervolg geven. De tweede Nederlander in het toernooi, die in 2021 de eindzege pakte in Wijk aan Zee, speelde remise tegen de voor de Verenigde Staten uitkomende Levon Aronian.