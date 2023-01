'Duitsland gaat tanks leveren aan Oekraïne, ook groen licht andere landen'

Duitsland was lange tijd terughoudend met de levering van zwaarder materieel uit vrees voor escalatie van de oorlog. De laatste dagen is intensief overleg geweest tussen Duitsland en de Verenigde Staten, schrijft Der Spiegel.

Oekraïne vraagt al lange tijd om de tanks, in de hoop de Russen daarmee te kunnen terugdringen. Onder meer Polen en Finland hebben eerder al gezegd de tanks te willen leveren. Omdat de tanks door Duitsland zijn geproduceerd, hebben de landen toestemming nodig van de Duitse bondskanselier Scholz.

Afgelopen tijd werd de druk op Duitsland om toestemming te geven voor de levering van de Leopard 2-tanks opgevoerd. Polen diende vandaag een officieel verzoek in bij Duitsland om een aantal eigen Leopard-2 tanks naar Oekraïne te mogen sturen. De Poolse premier Morawiecki zei onlangs dat ook zonder toestemming van Duitsland overgegaan zal worden tot levering. Die toestemming lijkt er nu dan toch te zijn.

De Amerikaanse regering overweegt ook een "significant aantal" Abrams-tanks te leveren aan Oekraïne, meldt persbureau AP na berichtgeving van The Wall Street Journal . Een officiële aankondiging van de levering zou later deze week kunnen volgen, zeggen Amerikaanse overheidsfunctionarissen tegen de krant.

's Werelds beste tanks

De Leopard 2 wordt gezien als een van 's werelds beste tanks en is in Europa in grote getale aanwezig. Ook Spanje, Griekenland, Denemarken en Finland maken gebruik van de Duitse tank.

President Zelensky zegt in totaal 300 tanks nodig te hebben. Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies bij de Nederlandse Defensie Academie, zei gisteren tegen Nieuwsuur dat de Europese landen vijftig tot tachtig Leopard-2 tanks bij elkaar zouden kunnen brengen. Osinga noemde dit een "zeer welkome aanvulling voor Zelensky".

Als de tanks daadwerkelijk naar Oekraïne gestuurd worden, kan het volgens Osinga nog weken of zelfs maanden duren voordat ze operationeel zijn. "Er moet een bemanning van vier personen per tank opgeleid worden, maar ze moeten ook leren om als eenheid te opereren. Daarnaast moet er een onderhouds- en logistieke operatie worden opgezet. Daar gaat veel tijd mee gemoeid."