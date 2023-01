Excuses minister voor slecht informeren Kamer over Europese mestregels

Minister Adema van Landbouw heeft er spijt van dat hij de Tweede Kamer niet eerder heeft geïnformeerd over de problemen rondom het mestbeleid. Hij is "met terugwerkende kracht van mening" dat hij "een aanvullend signaal" had moeten geven.

Gisteren werd via de NOS bekend dat hij al weken op de hoogte was van de eis van de Europese Commissie dat Nederlandse boeren vanaf 1 januari 2023 met strengere mestregels te maken zouden krijgen, en niet pas per 2024 zoals Adema wilde.

Nederlandse boeren hebben een uitzonderingspositie in het Europese mestbeleid, de zogenoemde derogatie. Zij mogen nog een paar jaar meer mest uitrijden dan boeren in andere landen. In ruil daarvoor moet per 1 januari 2023 wel met de afbouw worden begonnen om het oppervlaktewater schoner te maken.

De afspraken hierover zijn na intensief onderhandelen formeel vastgelegd op 30 september 2022. Het ministerie van Landbouw dacht dat over deze afspraken nog onderhandeld kon worden om ze verder af te zwakken. Dat bleek een verkeerde inschatting.

Uitzonderingspositie kwijtraken

Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius waarschuwde half december al dat Nederland echt per 1 januari 2023 moet beginnen. Zou dat niet gebeuren, dan dreigt Nederland de hele uitzonderingspositie kwijt te raken.

Boeren moeten van Adema nu alsnog per 1 maart beginnen met maatregelen die het slootwater en oppervlaktewater schoner maken. Dat zijn bijvoorbeeld bufferstroken langs sloten waar geen mest op mag en het telen van bepaalde gewassen. Of de Europese Commissie met 1 maart akkoord gaat is nog niet duidelijk.