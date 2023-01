Everything Everywhere All at Once krijgt elf Oscar-nominaties, Knor valt af

De absurdistische sciencefictionfilm Everything Everywhere All at Once heeft dit jaar de meeste Oscar-nominaties in de wacht gesleept. De film maakt kans op elf Oscars. De Nederlandse animatiefilm Knor stond nog wel op een eerdere lange lijst met kanshebbers, maar viel af bij de definitieve nominaties.

Hoewel de complexe plot van Everything Everywhere All at Once lastig samen te vatten is, komt het er in het kort op neer dat het gaat over een vrouw die erachter komt dat er parallelle universa bestaan en dat ze krachten uit die universa kan gebruiken om tegenstanders te verslaan. De cast van de Engelstalige film bestaat grotendeels uit Aziatische en Amerikaanse-Aziatische acteurs zoals Michelle Yeoh en Ke Huy Quan, maar er zijn ook rollen voor onder anderen Jamie Lee Curtis.

De film maakt onder meer kans op een Oscar voor Beste Film. Ook hoofdrolspeler Yeoh is genomineerd in de categorie Beste Actrice. Quan maakt kans op een Oscar voor beste mannelijke bijrol en regisseurs Daniel Kwan en Daniel Scheinert werden genomineerd in de categorie Beste Regie.

Geen Nederlandse nominaties

De Nederlandse stop-motionfilm Knor staat niet in het lijstje van genomineerden van Beste Animatiefilm. Eerder dit jaar won de door de Nederlandse pers geroemde film over een meisje dat een varkentje krijgt als eerste animatiefilm ooit een Gouden Kalf. Ook de korte animatiefilm It's Nice in Here van regisseur Robert-Jonathan Koeyers maakte aanvankelijk met veertien andere titels nog kans op de Oscars, maar viel uiteindelijk af.

Voor het eerst maakt een acteur uit een van de superheldenfilms van Marvel kans op een Oscar. Angela Bassett kreeg een nominatie voor haar rol als koningin Ramonda in de film Black Panther: Wakanda Forever. Zij won eerder dit jaar als eerste acteur in een Marvel-rol al een Golden Globe.

Bassett was in 1993 ook al genomineerd voor een Oscar voor haar rol als Tina Turner in What's Love Got to Do with It. Zij moest de prijs dat jaar echter laten aan Holly Hunter, die een van de hoofdrollen speelde in The Piano.

De Oscars worden op 12 maart uitgereikt.