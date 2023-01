Nelson Mandelabrug gaat donderdag weer open na megaklus

De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer gaat donderdag weer open voor voetgangers en fietsers. In de avond stoppen er dan ook weer treinen op het station, een dag later ook de trams. Afgelopen december moest de brug over de A12 dicht vanwege constructiefouten. Er bleek sprake van instortingsgevaar.

De brug is een belangrijke verbinding voor de stad en de enige manier om op station Zoetermeer te komen. Behalve de A12 gaan ook een spoortraject en de RandstadRail onder de brug door.

De brug is de afgelopen weken versterkt met extra palen en een stalen balk. De overkapping is vanwege de verbouwing deels verwijderd. Voetgangers en fietsers kunnen daarom vanaf donderdag niet meer helemaal overdekt naar de andere kant.

Ook kan het nog glad zijn op het fietspad, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep West. De anti-slipcoating is nog niet aangebracht omdat het daar nog te koud voor is. "Bij regen is het dus nog even oppassen voor fietsers", aldus de woordvoerder.

Trein vanaf 19.00

De eerste NS-trein stopt donderdag rond 19.00 uur op station Zoetermeer. Vanaf vrijdag stoppen trams weer bij de halte Driemanspolder. De afgelopen weken moesten reizigers van en naar Zoetermeer met een stopbus.