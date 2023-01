Wild zwijn valt wandelaars in Meerssen aan: 'Op mijn been gebeukt'

In Meerssen in Limburg zijn de afgelopen dagen wandelaars aangevallen door een wild zwijn.

"Bijna al mijn honden konden wegrennen, maar het zwijn heeft er eentje gepakt en weggesmeten. Toen kwam het dier achter mij aan", vertelt Esther Moonen tegen 1Limburg, die zaterdag haar zeven honden uitliet in het bos, toen er plots een wild zwijn tevoorschijn kwam. "Tijdens het rennen heeft hij me flink op mijn been gebeukt."

Gelukkig valt de schade voor Moonen mee. Ze heeft enkel "kapotte handen" van de doornstruiken waar ze door is gerend. Toch vindt ze dat de gemeente actie moet ondernemen. Een wild zwijn weegt gemiddeld 80 kilo en kan hard rennen. "Levensgevaarlijk", vindt Moonen, "want er komen daar ook ouders met kleine kinderen. Daar moet iets aan gedaan worden."

Honden aanlijnen

"Wilde zwijnen komen al enkele jaren voor in onze omgeving", schrijft de gemeente Meerssen. "Ze zijn van nature schuw en gaan de confrontatie met mensen het liefst uit de weg. De kans op een confrontatie tussen een wild zwijn en een mens is daardoor klein. Ze kunnen echter agressiever zijn als ze zich opgejaagd voelen of jonge zwijntjes bij zich hebben."

De gemeente plaatst daarom nu waarschuwingsborden om voorbijgangers te wijzen op de aanwezigheid van de wilde zwijnen. Het advies is om de gebieden Kalverbosch, Humcoven, Vliek, Waterval en Raar voorlopig niet te bezoeken met honden, of de huisdieren in ieder geval aan te lijnen. Wandelaars en fietsers die deze gebieden bezoeken, wordt geadviseerd om op de paden te blijven.