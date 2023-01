Opvang asielzoekers: tekort aan bijna 40.000 plekken

Er moeten dit jaar veel meer plekken voor asielopvang bij komen dan werd gedacht. Op dit moment zijn er een kleine 50.000 opvangplekken. Maar door aflopende contracten komen vele daarvan binnen enkele maanden te vervallen, zo blijkt uit berekeningen van Nieuwsuur.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) stelt in onlangs verschenen publicaties dat er komend jaar 75.500 plaatsen nodig zullen zijn, doordat er naar verwachting vanaf het voorjaar weer meer asielzoekers naar Nederland komen. Die combinatie van factoren - meer asielzoekers én aflopende contracten - leidt ertoe dat als er niks verandert Nederland 38.000 opvangplaatsen voor asielzoekers tekortkomt.

Uit cijfers die Nieuwsuur bekeek, blijkt dat het gaat om zo'n 35 locaties door het hele land die tussen nu en 1 juni de deuren zullen sluiten. De komende tijd wordt het "alle hens aan dek om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan", aldus Sander Schaap van Vluchtelingenwerk Nederland.

Opvangtenten maken plaats voor festivaltenten

Reden tot zorg, vindt Vluchtelingenwerk. "Ik denk echt dat het aan iedereen is om te voorkomen wat we vorig jaar bij Ter Apel gezien hebben", zegt Schaap. Als je nu naar de cijfers kijkt, zie je dat het echt heel spannend wordt de komende weken en maanden. Maar mensen buiten laten slapen, zeker met deze temperaturen, is gewoon geen optie."

Om de problemen bij Ter Apel in het najaar van 2022 te dempen werden er onder hoge druk allerlei noodopvanglocaties opgezet. Eén daarvan is een enorme locatie op het evenemententerrein van Walibi bij Biddinghuizen, gemeente Dronten. Op het gras zijn tentenpaviljoens neergezet waar in totaal 1500 asielzoekers terechtkunnen.

"Daar zitten nu mensen uit Syrië en Afghanistan, de landen waar veel vluchtelingen vandaan komen", vertelt burgemeester Jean Paul Gebben. "Noodlocaties zoals deze zijn de reden dat ter Apel nu niet meer de problemen heeft die er in het verleden waren."

Maar nu het evenementenseizoen begint, moeten die paviljoens worden opgedoekt. 15 maart moet de laatste asielzoeker het terrein verlaten. Het terrein is elk jaar decor voor bekende festivals als Defqon en Lowlands.

Over een vervangende locatie binnen de gemeente is niet nagedacht, zegt de burgemeester. "Wij hebben hier al een asielzoekerscentrum waar we 300 extra mensen opvangen. We hebben aangegeven wat we wel kunnen doen, we lossen niet de problemen van het land op."