FC Twente verkoopt Ajax een duidelijke 'nee' voor Hilgers: 'Nu geen sprake van'

Eerder deze winterse transferperiode verkocht Twente ook Feyenoord een 'nee'. De Rotterdammers wilden Ramiz Zerrouki graag overnemen, maar ook dat werd door Twente tegengehouden.

Sadílek weer fit

Jans kan woensdagavond in de uitwedstrijd tegen Vitesse weer beschikken over middenvelder Michal Sadílek. De Tsjech ondervond hinder van een liesblessure en miste afgelopen weekend het thuisduel met FC Utrecht.

De wedstrijd tegen Vitesse begint morgen om 18.45 uur in de Gelredome. Eerder dit seizoen was FC Twente in Enschede veel te sterk voor Vitesse en won het met 3-0.