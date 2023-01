FC Twente verkoopt Ajax een duidelijke 'nee' voor Hilgers: 'Geen sprake van'

Ron Jans sluit een winterse transfer van Mees Hilgers naar Ajax uit. De trainer van FC Twente wil zijn ploeg bij elkaar houden in de hoop zo lang mogelijk mee te doen in de top van de eredivisie.

Door het vertrek van Daley Blind naar Bayern München en de blessure van Ahmetcan Kaplan is Ajax op zoek naar versterking in de achterhoede. Nadat een deal met Olympique Marseille over Leandro Balerdi in het water was gevallen, kwamen de Amsterdammers uit bij Hilgers.

Hilgers mag niet weg

Jans ziet een vertrek van Hilgers niet zitten. De 21-jarige centrale verdediger speelt een belangrijke rol in het huidige succes van de Tukkers, die na een half eredivisieseizoen op een verrassende derde plek staan.

"Er is geen sprake van", aldus Jans over een winterse overgang van Hilgers. "Mees is een interessante speler, maar wij willen spelers niet zomaar laten gaan."

Eerder deze winterse transferperiode verkocht Twente ook Feyenoord een 'nee'. De Rotterdammers wilden Ramiz Zerrouki graag overnemen, maar ook dat werd door Twente tegengehouden.