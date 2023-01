Shiffrin succesvolste wereldbekerskiester ooit na nieuwe zege; ze passeert Vonn

Shiffrin had in de Italiaanse Dolomieten na de eerste run een voorsprong op Lara Gut-Behrami genomen. De Zwitserse skiede vervolgens een geweldige tweede run, maar Shiffrin deed het nog net iets beter en won uiteindelijk met bijna een halve seconde verschil.

Het all time record is nog altijd in handen van Ingemar Stenmark. De Zweed domineerde in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw op de slalom en reuzenslalom en bracht 86 wereldbekerwedstrijden op zijn naam.

Mikaela Shiffrin heeft in Noord-Italië haar 83ste wereldbekerwedstrijd gewonnen. Met winst op de reuzenslalom in Kronplatz is de 27-jarige Amerikaanse skiester haar landgenote Lindsey Vonn voorbij en nu alleen recordhouder bij de vrouwen.

Shiffrin was pas 17 jaar oud, toen ze op 20 december 2012 haar eerste wereldbekerwedstrijd op haar naam bracht. In Åre (Zweden) liet ze op de slalom toenmalige wereldtoppers als Frida Hansdotter en Tina Maze achter zich. Dat seizoen won Shiffrin nog drie slalomwedstrijden.

In de algemene wereldbekerstand ging Shiffrin al ruim aan kop. Door haar negende triomf van het seizoen nam ze ook de leiding in het klassement van de reuzenslalom. Ze passeerde de Italiaanse Marta Bassino, die in eigen land niet verder kwam dan de tiende plaats.

Shiffrin won in totaal zes keer de wereldbeker op de slalom, kroonde zich vier keer tot beste skiester van het seizoen door het algemeen klassement te winnen en in 2018 veroverde ze in PyeongChang de olympische titel op de reuzenslalom. Tussendoor werd ze ook nog eens zes keer wereldkampioen.

Peking snel vergeten

Alleen vorig jaar, tijdens de Spelen in Peking, ging het mis voor de Amerikaanse. Ze was niet in haar doen en presteerde ver onder haar kunnen. Ze viel uit op haar favoriete onderdelen slalom en reuzenslalom. Haar beste klassering was een schamele negende plaats op de Super G.

Shiffrin toonde zich ontdaan, maar allerminst 'down and out'. Na een zege in Courchevel op de afdaling ging na een goede rustperiode de focus op het nieuwe seizoen.

En daarin was het vrijwel meteen raak. In Finland won ze twee keer een slalom en vorige maand kwam ze in Slovenië met haar 82ste wereldbekeroverwinning naast de illustere Lindsey Vonn. Maar die heeft ze nu het nakijken gegeven.