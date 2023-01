Twee weken na afscheid als voetballer kondigt Bale golfdebuut aan op PGA-Tour

Twee weken na zijn plotselinge afscheid als voetballer kondigt Gareth Bale (33) zijn eerste stappen aan als professioneel golfer. Zijn deelname aan de AT&T Pebble Beach National Pro-Am lijkt meer dan alleen een publiciteitsstunt. Het toernooi staat bekend om deelname van internationale sterren, zoals in het verleden acteur Kevin Costner of American footballer Tom Brady. Amateurspeler Bale is nu ook onder die noemer vastgelegd. Toch zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat het niet bij deze eenmalige deelname aan de PGA Tour blijft. 'Wales. Golf. Real Madrid. In die volgorde' Terwijl hij als voetballer van Real Madrid geschiedenis schreef door met zijn generatie deze eeuw een recordaantal van vijf keer de Champions League te winnen, lag de focus van de voetballer uit Wales al jaren op die andere sport die hem had gegrepen. "Wales. Golf. Real Madrid. In die volgorde", was zijn boodschap, toen hij zich drie jaar geleden met zijn land kwalificeerde voor het Europees kampioenschap voetbal. Het werd hem in de Spaanse hoofdstad niet in dank afgenomen, omdat hij als grootverdiener bij zijn club al relatief weinig meer bracht.

Gareth Bale was in zijn interlandcarrière vaak bepalend voor Wales met belangrijke doelpunten en assists. Op het afgelopen WK maakte hij de enige treffer voor zijn land, in het gelijkspel tegen de VS. - NOS

Toen de sportwereld door de coronapandemie stil kwam te liggen, baarde Bale al opzien op de golfbaan. En dat deed hij gewoon in zijn eigen tuin. Op zijn landgoed in Wales liet hij drie beroemde banen namaken: de eilandhole op TPC Sawgrass, hole twaalf van Amen Corner op Augusta National en de achtste hole op Royal Troon, de bekende postzegel die omgeven wordt door water. Speculaties Grote vraag was natuurlijk of zijn balgevoel hem ook in het golfen een serieuze speler kon maken. Dat leidde al tot tal van speculaties. Conclusie was in elk geval dat hij al behoorlijk wat progressie boekte de laatste jaren. Zelf liet hij twee jaar geleden doorschemeren dat hij een handicap had van drie of vier en inmiddels zou hij op twee zitten. Dat maakt hem een bovengemiddeld goede amateur volgende maand in Pebble Beach.