Pratende M&M's 'te woke', verdwijnen uit reclamespotjes in Verenigde Staten

Pratende en bewegende M&M's zijn voorlopig niet meer te zien in reclames voor het chocolademerk in de Verenigde Staten. Ze veroorzaken te veel polarisatie in het land, schrijft producent Mars in een verklaring. Of de M&M-personages ook in andere landen van de televisie verdwijnen, kon een woordvoerder van het bedrijf niet zeggen.

Eerder deze maand ontstond in de Verenigde Staten ophef nadat er een nieuwe verpakking was gelanceerd met alleen vrouwelijke M&M's. Een bruine, groene en nieuwe paarse M&M stonden omgekeerd op de verpakking, met daarbij de tekst: "Supporting woman flipping the status quo." Het bedrijf zou van elke verkochte verpakking 1 dollar doneren aan organisaties die zich inzetten voor de 'empowerment' van vrouwen.

De nieuwe verpakking leidde tot veel kritiek uit conservatieve hoek. Zo stelde Fox News-presentator Tucker Carlson dat de M&M's werden misbruikt om een politieke boodschap over te brengen. Hij noemde de groene M&M "misschien lesbisch" en de bruine "obees". M&M's waren "te woke" geworden, vond Carlson.

Ook de conservatieve commentator Nick Adams liet zich op Twitter negatief uit over de nieuwe verpakking met vrouwelijke M&M's. Geen M&M zou zijn "lippen passeren" totdat het chocolademerk met een excuus was gekomen en een mannelijke verpakking had gelanceerd, schreef hij.