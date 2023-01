Italiaanse beer Juan Carrito, die inbrak in bakkerij, doodgegaan

De beroemde Italiaanse beer Juan Carrito is om het leven gekomen door een auto-ongeluk. Het dier werd wereldwijd bekend toen hij twee jaar geleden inbrak in een bakkerij om daar vervolgens de versgebakken koekjes op te eten.

De Marsicaanse bruine beer ging dood nadat hij gisteravond op een bergpad was aangereden door een auto, niet ver van het nationale park d'Abruzzo, Lazio en Molise, in het midden van Italië. Het dier was vier jaar en werd liefkozend Juan Carrito genoemd. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

"Er zijn geen woorden voor wat er is gebeurd", schrijft het nationale park op Instagram. "Juan Carrito was een problematische beer, maar in het park hebben we er alles aan gedaan om hem een kans te geven en vrij te laten." De directeur is bedroefd: "We zijn allemaal een beetje armer, omdat een familielid is overleden."

Met uitsterven bedreigd

Juan Carrito was een graag geziene gast in de bergdorpjes rondom het nationale park, waar hij sliep, op zoek ging naar voedsel in afvalbakken en een attractie was voor toeristen. In november 2021 sloeg hij op een avond het raam in van een bakkerij in de gemeente Roccaraso. De eigenaar trof de beer aan in zijn zaak, terwijl hij koekjes at.

Daarna werd hij gevangengenomen en overgebracht naar een afgelegen gedeelte van het park. Via een halsband werd hij door het parkbeheer in de gaten gehouden, maar het weerhield Juan Carrito er niet van om opnieuw mensen op te zoeken. Afgelopen weekend was de beer al gespot bij een ski-resort.

In Italië leven nog maar zo'n vijftig Marsicaanse bruine beren. Italië probeert de zeldzame dieren in het nationale park te beschermen, omdat ze met uitsterven worden bedreigd.