Auto gevonden waarin schutter Zwijndrecht mogelijk reed

De grijze Skoda die door de politie werd gezocht in verband met de moordaanslag in Zwijndrecht, is gevonden in Rotterdam.

De auto, die mogelijk is gebruikt door de voortvluchtige verdachte, stond aan de Kuinder in Prins Alexander. In datzelfde stadsdeel woonde de verdachte de laatste jaren. De auto is weggesleept en veiliggesteld.

De politie kwam de wagen op het spoor dankzij tips van buurtbewoners. De recherche onderzoekt hoelang het voertuig er al staat en vraagt omwonenden om daarbij te helpen door bijvoorbeeld camerabeelden te delen.

Gisteren werd de vluchtauto van verdachte Minh Nghia Vuong (49) al gevonden. Hij zou daarmee zijn weggereden nadat hij zaterdag zijn ex-partner en ex-schoonmoeder had neergeschoten op het parkeerterrein van een winkelcentrum in Zwijndrecht. De moeder stierf aan haar verwondingen.