Tientallen ongelukken bij installatie van zonnepanelen

De Nederlandse Arbeidsinspectie vindt dat er meer aandacht moet komen voor veiligheid bij de installatie van zonnepanelen. In de periode van januari 2021 tot maart 2022 telde de inspectie meer dan veertig ongelukken en in de afgelopen drie jaar waren er vier ongelukken met dodelijke afloop.

Installateurs nemen volgens de inspectie onvoldoende maatregelen om veilig te werken. Zo worden panelen nog vaak via een ladder omhoog gebracht. Ook wordt er gewerkt zonder steigers of dakrandbeveiliging, die het valgevaar beperken.

De inspectie deelt daarvoor boetes uit. De hoogte van boetes verschilt per geval en is afhankelijk van de omvang en historie van het bedrijf. Het gaat al gauw om enkele duizenden euro's.

Tientallen meldingen

De Arbeidsinspectie krijgt elk jaar tientallen meldingen van werknemers, omwonenden en vakbonden dat er onveilig wordt gewerkt in de branche van de installatie van zonnepanelen. In de periode januari 2021-maart 2022 ging het om 150 meldingen. Bij 63 procent van die meldingen werden inderdaad onveilige werksituaties geconstateerd.

Bij 80 procent van de geconstateerde ongevallen viel een monteur van of door een dak. In meer dan de helft van die gevallen liep een monteur een of meer breuken op. 20 procent hield aan een ongeval hoofdletsel over en in 10 procent van de gevallen was dit blijvend letsel.

Bedrijf stilgelegd

Een bedrijf in Zuid-Holland overtrad stelselmatig de Arbowet. Daarom mocht het bedrijf in december vorig jaar een maand lang geen werkzaamheden uitvoeren. De inspectie sluit niet uit dat de komende tijd meer bedrijven voor een maand hun werkzaamheden moeten stilleggen.