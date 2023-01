Erwin en Ronald Koeman samen bij Oranje: 'Wens onze moeder is uitgekomen'

Zelf is Erwin Koeman er nuchter over. Als er gevraagd wordt wat zijn aanstelling tot assistent-bondscoach met hem doet, somt hij droogjes op wat hij gaat doen. "Ik ga Ronald begeleiden en helpen om het Nederlandse elftal te laten winnen. Dat is mijn beroep."

Toch is het wel degelijk speciaal. Twee broers die als bondscoach en assistent-bondscoach aan de slag gaan en maandag gepresenteerd werden door de KNVB. Het is een langgekoesterde wens van moeder Koeman.

"Die heeft altijd tegen ons gezegd: 'Het zou zo geweldig zijn als jullie met zijn tweeën het Nederlands elftal gaan doen.' Nou, die wens is uitgekomen", zegt Erwin Koeman, die in de slipstream van zijn broer is begonnen aan de opmaat naar het EK van 2024 in Duitsland.

EK 1988

En mocht het zover komen, de broers Koeman op een EK in Duitsland, dan is ook dat bijzonder. In 1988 waren ze ook samen van de partij, toen leverde dat de titel op.

Voor de editie van 2024 rekent Erwin Koeman zich nog niet rijk, al voelt hij wel aan dat het een bijzonder weerzien zal worden. "Je moet niet op de zaken vooruit gaan lopen. Maar het zou wel heel speciaal zijn."