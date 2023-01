Utrechtse restaurants halen foie gras van het menu na protesten

Verschillende restaurants in Utrecht hebben foie gras van het menu gehaald na protesten van Active for Justice. De dierenactivisten van deze actiegroep gingen deze maand meerdere keren de barricaden op om aandacht te vragen voor de manier waarop het Franse gerecht van eenden- en ganzenlever wordt gemaakt.

Onder andere restaurant Des Arts heeft het gerecht van de kaart gehaald, bevestigt de eigenares aan RTV Utrecht. Ze doet dat niet zozeer vanwege het dierenleed, maar vanwege haar eigen veiligheid. Drie weken geleden hebben de actievoerders haar restaurant bezet. Zes van hen werden aangehouden vanwege huisvredebreuk. Zaterdagavond was er opnieuw een protestactie. Dit keer voor de deur.

De demonstraties laten haar niet onberoerd. "Ik kan al een tijd niet werken door alle emoties", vertelt ze. "Ik bepaal zelf wat er op het menu staat, maar ik voel me in de steek gelaten door de gemeente en politie. Mijn zoon woont boven het restaurant en ik moet de beveiliging zelf regelen."

Dwangvoeding voor vette lever

Meer horecaondernemers laten weten zich niet te kunnen vinden in de werkwijze van de demonstranten, maar de actiegroep is niet van plan om te stoppen met de protesten. "We zijn er volledig van overtuigd dat we met al onze fantastische mensen de campagne gaan winnen. Foie gras moet en zal verdwijnen."

De actievoerders hekelen de manier waarop foie gras tot stand komt. Ganzen of eenden krijgen via een lange buis dwangvoeding toegediend, waardoor hun lever groter en vetter wordt. In Nederland is de productie van foie gras daarom ook verboden, maar importeren en vervolgens verkopen mag nog wel.

In 2005 werd foie gras door het Franse parlement uitgeroepen tot cultureel erfgoed. Daarbuiten wordt de delicatesse steeds meer taboe. Niet alleen in Nederland, ook in onder meer Duitsland, Italië en Kroatië is de productie ervan in de ban gedaan.