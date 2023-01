Azarenka zit favoriete Pegula dwars, ook Wimbledon-kampioene Rybakina naar laatste vier

Viktoria Azarenka heeft zich bij de Australian Open knap naar de laatste vier geslagen. De kampioene van 2012 en 2013, nu als 24ste geplaatst, kende geen genade met Jessica Pegula, de Amerikaanse nummer drie van de wereld die na de eerdere uitschakeling van Iga Swiatek en Ons Jabeur als favoriet voor de titel gold: 6-4, 6-1. De 33-jarige Belarussin, in 2012 nog de mondiale nummer één, treft in de halve finales de Kazachse Jelena Rybakina. De winnares van Wimbledon van vorig jaar stuurde eerder op de dag Jelena Ostapenko met 6-2, 6-4 naar huis. Startblokken Azarenka, na haar zege in de eerste ronde op Sofia Kenin (2020) de enige oud-winnares van het toernooi in Melbourne, kwam sterk uit de startblokken. Ze opende met servicewinst en had vervolgens met initiatiefrijk spel slechts één breakpoint nodig om op 2-0 te komen. Pegula kwam ook in haar tweede (zes breakpoints) en derde opslagbeurt (twee setpoints) in de problemen, maar sleepte die toch uit het vuur.

Jessica Pegula - AFP

Dat gebrek aan daadkracht op de belangrijke momenten dreigde Azarenka duur komen te staan, toen ze op eigen service twee setpoints miste en vervolgens de game verloor door een dubbele fout en een onwillige netband. De Belarussin liet zich door die tegenslag niet uit het veld slaan en bezorgde een game later Pegula, die op meer winners maar ook onnodige fouten uitkwam, alsnog haar eerste setverlies op het toernooi. Azarenka bleef haar opponente ook in de tweede set met diepe ballen bestoken en daar wist de 28-jarige Pegula, die gewend is de lakens uit te delen, geen antwoord op te vinden. Ze slaagde er geen enkele keer meer in haar servicegame te winnen en besefte al snel dat voor het derde jaar op rij de kwartfinales voor haar het eindstation zouden zijn in Melbourne. Rybakina dankzij zege richting toptien De volgende horde op weg naar een derde grandslamtitel voor Azarenka is Rybakina, die door haar zege op Ostapenko voor het eerst de laatste vier haalde bij de Australian Open. Doordat er op Wimbledon vanwege het uitsluiten van Russische en Belarussische deelnemers geen wereldranglijstpunten te verdienen waren, staat Rybakina een stuk lager op de WTA-ranking dan ze normaal gesproken met die eindzege had gestaan. Desondanks nadert ze nu de toptien.

Jelena Rybakina - AFP