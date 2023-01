PSV-puzzel wordt ingewikkelder, desondanks lonkt de gedeelde koppositie

Hoewel de ene na de andere aanvaller wegvalt bij PSV , kunnen de Eindhovenaren dinsdagavond in de eredivisie in punten gelijk komen met koploper Feyenoord. Tijdens de midweekse speelronde wacht een uitduel met FC Emmen.

Tegen Vitesse liep spits Luuk de Jong een hoofdwond op, Ismael Saibari is nog geblesseerd en de Braziliaan Savio is vanwege interlandperikelen niet beschikbaar. En dan probeert voormalig PSV-trainer Mark van Bommel ook nog eens Yorbe Vertessen naar Royal Antwerp FC te halen.

FC Emmen-PSV bij de NOS

Het openingsduel van speelronde 18 tussen FC Emmen en PSV is vanaf 18.45 uur live te volgen via diverse kanalen van de NOS. Er is live verslag via Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 en een blog op de website en de NOS-app.

Beelden zijn direct na afloop online te zien en een uitgebreide samenvatting volgt om 23.40 uur in Studio Sport op NPO 1.