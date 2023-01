Duitse coach Koslowski moet Oranje-volleybalsters naar Spelen 2024 leiden

Selinger stapte op na een teleurstellend verlopen WK in eigen land; Nederland werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Zijn contract liep tot en met het WK en na enkele weken bedenktijd besloot hij dat niet te verlengen.

De belangrijkste opdracht van Koslowski wordt met Oranje plaatsing voor de Olympische Spelen van 2024 afdwingen. Komende zomer staan naast de jaarlijkse Nations League ook het EK en een olympisch kwalificatietoernooi op het programma.

Trainer van Dambrink en Baijens

Koslowski is momenteel actief als trainer in de Bundesliga en heeft SSC Palmberg Schwerin onder zijn hoede. Daar staan de internationals Indy Baijens en - sinds kort ook - Elles Dambrink onder contract. Met Schwerin werd hij twee keer Duits kampioen en won hij tweemaal de Duitse beker.

Ook internationaal heeft Koslowski al de nodige ervaring. Hij was onder meer lange tijd assistent-bondcoach van Giovanni Guidetti bij de Duitse volleybalsters. In die tijd won Duitsland tweemaal zilver op het EK. Hij nam in 2016 het stokje over van Guidetti en bleef tot en met 2021 bondscoach van Duitsland.