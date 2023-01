Nederlandse ambassadeur in Turkije op het matje wegens eenmans koranprotest

Het is de tweede keer in een paar dagen dat Turkije fel reageert op een actie van anti-islamactivisten in Europa. Afgelopen weekend verbrandde een extreemrechtse politicus uit Zweden een koran voor de Turkse ambassade in Stockholm. President Erdogan zei daarop dat Zweden de Turkse steun bij de aanvraag van lidmaatschap aan de NAVO kan vergeten als het Turkije en moslims niet respecteert .

Ankara wil dat Nederland stappen neemt tegen Wagensveld, zodat dergelijke acties in de toekomst niet meer voorkomen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was niet direct beschikbaar voor commentaar.

Uit een brief van burgemeester Van Zanen die de activist op zijn facebookpagina plaatste, valt op te maken dat de gemeente wist dat Wagensveld een koran wilde gebruiken en dat toestond. "Mede gelet op uw eerdere uitlatingen, attendeer ik u er, wellicht ten overvloede, op dat het verbranden van voorwerpen in principe niet is toegestaan, omdat dit gevaar kan opleveren." De gemeente Den Haag is vanmorgen niet bereikbaar voor een reactie.

"Het gaat hier gewoon om de vrijheid van meningsuiting. Ik vind dat dit moet kunnen in Nederland", zei Wagensveld, terwijl hij de pagina's uit een koran scheurde. Bij eerdere protestacties van Wagensveld voor de Tweede Kamer had de politie nog ingegrepen, maar dat gebeurde dit keer niet.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de "lafhartige aanval op ons heilige boek". Het is volgens de Turken maar weer eens duidelijk gemaakt dat "islamofobie, discriminatie en vreemdelingenhaat geen grenzen kennen in Europa".

Turkije heeft de Nederlandse ambassadeur in Ankara op het matje geroepen, na een protestactie waarbij zondag in Den Haag een koran werd verscheurd.

Correspondent Mitra Nazar:

"Enerzijds is dit iets waar Turkije zich wel vaker over heeft opgewonden en heeft uitgesproken. Bij dit soort provocerende acties die de islam in een kwaad daglicht zetten, is de Turkse regering er vaak snel bij om die te veroordelen namens de hele moslimwereld. Maar het is qua timing natuurlijk opvallend. Kort na de rel met Zweden over de koranverbranding daar, ging de Nederlandse Pegida-actie razendsnel rond op de Turkse sociale media. De Turkse regering kon daar niet stil over blijven.

Het kan zijn dat dit blijft bij een formaliteit en dat de ambassadeur alleen uitleg moet komen geven, maar kan ook zijn dat Turkije er een groter punt van gaat maken. Het is verkiezingstijd en ruzie met westerse landen is doorgaans goed voor Erdogan in de peilingen. Hij heeft extra steun hard nodig, aangezien het half mei echt een nek-aan-nek race lijkt te worden met de oppositie."