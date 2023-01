Overgeleverd aan een aannemer: aantal conflicten stijgt fors

Een oorzaak van deze toename is de enorme schaarste aan aannemers, vertelt Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Tijdens de eurocrisis is er enorm bezuinigd op de bouw, en dat voelen we nu nog. "Door de tekorten staan aannemers enorm onder druk. Veel projecten moeten tegelijk en gehaast gebeuren. Hierdoor zullen er meer fouten gemaakt worden, wat weer zorgt voor meer geschillen."

Het aantal conflicten tussen woningeigenaren en aannemers is het afgelopen jaar fors gestegen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur langs rechtsbijstandsverzekeraars. De verklaring hiervoor is de krappe woningmarkt, een tekort aan aannemers en de stijging van bouwkosten.

In veel gevallen is goedkoop duurkoop.

Daarnaast is er afgelopen jaar ook een spectaculaire stijging van bouwkosten geweest vanwege de oorlog in Oekraïne. "Contracten in de bouw worden opgesteld naar de toekomst toe. Deze stijging was vaak niet te overzien en in eerste instantie niet opgenomen in het contract. Met als gevolg dat bouwers het werk niet meer voor het afgesproken bedrag willen leveren. Hierover konden dit jaar ook een hoop conflicten ontstaan", aldus Van Hoek.

Daarnaast is de woningmarkt al enige tijd oververhit. Dit zorgt er volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt, ook voor dat mensen minder snel verhuizen en eerder kiezen voor een verbouwing. Hierdoor wordt de vraag naar aannemers groter. "Mensen laten nu meer aan hun woning verspijkeren. Daarnaast wil men ook meer verduurzamen vanwege de hoge gasprijzen."

Beunhazen

De combinatie tussen de krappe woningmarkt, het tekort en de prijs van aannemers heeft er ook voor gezorgd dat er steeds meer beunhazen aan het werk zijn, vertelt Wimer Haagsma, senior jurist van ARAG. "Door het tekort zitten de goede aannemers vol, of ze zijn heel duur geworden. Hierdoor betalen mensen of de hoofdprijs, of ze gaan op zoek naar iemand die wat goedkoper is. Maar in veel gevallen is goedkoop duurkoop."