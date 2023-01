Gemeenteambtenaren in Almere staken voor betere cao, meer steden volgen

Gemeenteambtenaren in Almere leggen voor twee dagen het werk neer. Het huisafval wordt niet opgehaald, de straten niet geveegd en boa's doen geen controles en handhaven ook de orde niet. Ook medewerkers van het gemeentekantoor doen mee aan de staking.

De actievoerders zijn vanochtend vroeg begonnen. Ze staken voor een betere cao, met een loonsverhoging van 12 procent, vanwege de hoge inflatie. De onderhandelingen liepen in december vast, omdat de vakbonden het loonbod van de gemeenten te laag vonden, en liggen nu stil.

Behalve 12 procent meer loon voor dit jaar eisen de vakbonden automatische prijscompensatie in de cao voor 2024. Gemeenten boden voor dit jaar een loonsverhoging van 5 procent en voor volgend jaar een verhoging van 3 procent. Ruim 187.000 medewerkers bij gemeenten vallen onder deze cao.

Ook in andere steden

Ook in andere steden gaat gemeentepersoneel staken. Woensdagmiddag staan korte werkonderbrekingen gepland in Tilburg en Rotterdam. Volgende week maandagochtend leggen ambtenaren in Amsterdam het werk neer.

"De inflatie is inmiddels hoog opgelopen en de lonen moeten gewoon mee", zegt een vuilophaler in Almere die twee volle dagen staakt tegen het NOS Radio 1-Journaal. "Ik denk zeker dat mensen het gaan merken. We proberen wel het publiek er niet te veel mee te pakken, er zijn vuilwagens die wel uitrijden en er komen vermoedelijk inhaaldagen."

Op de website van de gemeente Almere biedt de gemeente de bewoners excuses aan voor de overlast en hinder die de staking kan opleveren.

'Veel bereidheid tot actie'

"Als je de voorzieningen voor de burgers op orde wil houden, zal je ook moeten investeren in je mensen. Zeker in deze krappe arbeidsmarkt", zegt Marieke Manschot, cao-onderhandelaar bij de FNV. "Er is veel bereidheid om in actie te komen."

Op 15 februari volgt een landelijke demonstratie in Utrecht. Als de gemeenten niet overstag gaan, komen er volgens de FNV nog meer langdurige stakingen aan in Utrecht en Den Haag.