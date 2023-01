Pakistan heeft weer elektriciteit na grote stroomstoring van gisteren

De energievoorziening in Pakistan is hersteld, zegt minister Dastgir van Energie, maar het kan wel nog een paar dagen duren voordat alle nutsbedrijven, zoals kolencentrales, weer op het net zijn aangesloten.

Gisterochtend viel in vrijwel alle grote steden in Pakistan de stroom uit, als gevolg van het afschakelen van energiecentrales in de nacht van zondag op maandag. De regering hoopte zo te bezuinigen op de kosten voor fossiele brandstoffen. Toen de centrales weer werden opgestart, ging in het zuiden van het land iets mis, waarna de storing zich over heel het land verspreidde.

Dastgir wijt de storing aan achterstallig onderhoud door de vorige regering. Pakistan zit diep in de schulden. Daardoor schieten regulier onderhoud en modernisering van de infrastructuur erbij in.

Als gevolg daarvan, en vanwege energiebesparende maatregelen, valt elke dag bij miljoenen Pakistanen de stroom uit. Burgers en bedrijven schaffen generatoren en zonnepanelen aan om zelf stroom op te wekken.