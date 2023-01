Na AZ ook FC Utrecht definitief terug in eredivisie vrouwen; dozijn compleet

"Daarnaast zien we veel potentieel in de stad Utrecht als het gaat om vrouwenvoetbal. Het stadion van FC Utrecht is ook geregeld het decor van interlands en bij die gelegenheden hebben we kunnen zien dat de stad veel vrouwenvoetbalfans heeft."

Utrecht was tussen 2007 en 2014 al actief in de eredivisie. In die periode won de club de KNVB-beker en een supercup. "FC Utrecht heeft een plan gepresenteerd waarin het vrouwenvoetbal volledig wordt omarmd", aldus Lucienne Reichardt, manager vrouwenvoetbal van de KNVB.

FC Utrecht was, samen met meer AZ, in 2007 betrokken bij de start van de eredivisie in Nederland. AZ kondigde eerder al aan terug te keren in het vrouwenvoetbal. Toen de KNVB de wens uitsprak om de competitie uit te breiden, kwam ook FC Utrecht weer om de hoek kijken.

"Dat we het vertrouwen en de kans krijgen dat op het hoogste niveau te doen, nadat we van 2007 tot 2014 al eerder met een team in de Vrouwen Eredivisie vertegenwoordigd waren, beschouwen we als een compliment en een voorrecht", zegt algemeen directeur Thijs van Es van FC Utrecht.

AZ gaat spelen op de licentie van VV Alkmaar, FC Utrecht is door de KNVB gekozen voor de laatste vacante plek.