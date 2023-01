Stiekeme droom Korda om in voetsporen vader te treden, spat uiteen door blessure

De mondiale nummer twintig Chatsjanov rekende daarin af met de elf plaatsen lager genoteerde Korda, die in de tweede set steeds meer last van zij pols kreeg. Hij kwam nog wel op 3-2 voor, maar verloor daarna zeven games op rij en staakte de strijd.

Dat zorgde blijkbaar toch voor wat zenuwen, want Chatsjanov stond al binnen een vloek en een zucht op 4-1 in de eerste set. Daarna kwam Korda op stoom, die mede dankzij een aantal hoogstaande rally's nog een tiebreak uit het vuur sleepte.

Precies een kwart eeuw geleden bereikte vader Petr Korda het hoogtepunt in zijn carrière door in Melbourne het toernooi te winnen. Nu had zoon Sebastian voor het eerst de laatste acht bereikt, zijn beste prestatie ooit op een grandslamtoernooi.

Chatsjanov stond vorig jaar op de US Open ook in de halve finales. Stefanos Tsitsipas of Jiri Lehecka wordt zijn volgende tegenstander. Topfavoriet Novak Djokovic komt woensdag pas weer in actie.