Ombudsman: gezinnen onvoldoende beschermd bij huisuitzettingen

Volgens Kalverboer is juist voor kinderen de impact van huisuitzettingen enorm. "We weten hoe belangrijk het is voor kinderen om in een stabiele en veilige omgeving op te groeien. Zij zouden dus extra goed beschermd moeten worden."

Volgens Räkers moet de sociale infrastructuur verbeterd worden. "We pleiten voor een verbod op uithuiszettingen. Gemeenten moeten mensen onder een soort sociale curatele nemen. We vergeten hoeveel meer het kost om gezinnen en vooral kinderen die hun sociale infrastructuur kwijtraken weer op de rit te krijgen. De druk op maatschappelijker organisaties en de jeugdzorg is onder meer hierdoor hoog."

Dit bevestigt ook Marc Räkers van stichting Eropaf! Hij werkt al dertig jaar met kwetsbare gezinnen. Ook al is het aantal uithuiszettingen volgens hem in die dertig jaar sterk verminderd, doen de overheden nog niet genoeg om te voorkomen dat kwetsbare gezinnen dakloos worden.

"We zien gezinnen die dakloos dreigen te raken omdat ze zelf huisvesting moeten vinden", zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. "Het probleem van de schuldeiser wordt bij een uithuiszetting aangepakt maar niet de vaak droevige situatie bij het gezin. Als er wel hulp komt van gemeenten, belanden gezinnen vaak langdurig in allerlei tijdelijke woonoplossingen."

Deze gezinnen moeten vaak halsoverkop en met te weinig hulp op zoek naar een andere woning. En woningen zijn juist nauwelijks te vinden. Overheden wijzen naar elkaar, staat in het rapport dat vandaag is gepubliceerd.

Gezinnen die uit huis worden gezet, vanwege bijvoorbeeld een huurachterstand, overlast of (drugs)criminaliteit, worden aan hun lot overgelaten. Dat concluderen de Nationale ombudsman en Kinderombudsman in een gezamenlijk rapport.

Betrouwbare cijfers ontbreken

Cijfers over huisuitzettingen in Nederland zijn voor een deel onbekend, zo staat in het rapport van de ombudsmannen. Niet alle huisuitzettingen worden structureel gemonitord. Dat wat bekend is, is afkomstig van de branchevereniging voor woningcorporaties Aedes en van deurwaarders en betreffen vooral de huisuitzettingen in de sociale huursector.

Het geeft een incompleet beeld van het daadwerkelijke aantal huisuitzettingen. Zo is weinig bekend over hoeveel kinderen bij huisuitzettingen betrokken zijn.

In de afgelopen jaren is ingezet op het vroeg signaleren van betaalachterstanden, om huisuitzettingen te voorkomen. Tijdens de coronacrisis was er een huisuitzettingsverbod.