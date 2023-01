Opnieuw schietpartijen in Californië: zeven doden

In de Amerikaanse kustplaats Half Moon Bay zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen bij twee schietpartijen. Ook is er iemand zwaargewond geraakt, melden de autoriteiten. Er is een 67-jarige verdachte opgepakt en daarmee is het gevaar voorbij, zegt de politie.

De schietpartijen waren op twee locaties in de plaats ten zuiden van San Francisco. Een van de plaatsen is volgens lokale media een champignonkwekerij. Op de ene locatie werden vier doden gevonden, op de ander drie.

Mogelijk hebben kinderen de schietpartij gezien. De locaties liggen bij elkaar in de buurt.

Ontevreden werknemer

Wat het motief voor de schietpartijen was is nog onduidelijk. De verdachte, Chunli Zhao, zou bij een van de bedrijven hebben gewerkt en ontevreden zijn geweest. De politie denkt dat hij alleen handelde. Vermoedelijk zijn de slachtoffers ook werknemers.

De man is opgepakt op een parkeerplaats van de politie. In zijn auto werd een semi-automatisch wapen gevonden.

Afgelopen zaterdag (lokale tijd) vielen er in Californië elf doden bij een schietpartij in de plaats Monterey Park, in de buurt van Los Angeles. Een schutter sloeg toen toe in een dansclub. De verdachte van 72 jaar oud heeft zichzelf om het leven gebracht. Gouverneur Gavin Newsom van Californië spreekt van een "tragedie op een tragedie".