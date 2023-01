Landbouwsector exporteerde voor recordbedrag, volume daalde wel

De Nederlandse landbouwsector heeft vorig jaar voor een recordbedrag aan landbouwgoederen uitgevoerd. Er werd voor ruim 122 miljard euro geëxporteerd, ruim 17 procent meer dan in 2021. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Wageningen Universiteit.

Het is voor het zevende jaar op rij dat er een landbouwexportrecord wordt geboekt. Het record komt door de sterk gestegen prijzen van landbouwgoederen. Door onder meer de hoge energieprijzen en hogere kosten van veevoer en kunstmest kampen boeren, tuinders en fabrikanten met veel hogere kosten. Die kosten zijn in veel gevallen doorberekend in de prijzen.

In volume is de export van landbouwgoederen volgens CBS-ramingen licht gedaald. "De combinatie prijsstijging en tegelijk volumekrimp komt het meest voor", staat in het rapport van het CBS en de WUR. Dat geldt ook voor de import.

Dure melk en eieren

Volgens het onderzoek is de productgroep 'zuivel en eieren' nu de meest geëxporteerde groep. Er ging voor 11,9 miljard euro aan zuivel en eieren naar het buitenland, een toename van 35 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dat komt onder meer door de historisch hoge melkprijzen.

De prijs van eieren is ook hoog. Dat komt vooral door de hoge voerkosten en door de vogelgriep, waardoor er minder aanbod van eieren is.

Duitsland belangrijkste bestemming

De waarde van de uitvoer van vlees ging ook omhoog, van 9,4 miljard euro in 2021 naar 11 miljard euro vorig jaar. De prijs van vlees is wereldwijd toegenomen. De uitvoer van bloemen daalde iets, van 11,9 miljard euro in 2021 naar 11,5 miljard euro. Dat geldt ook voor fruit: daarvan daalde de exportwaarde van 7,2 miljard naar 7 miljard euro.

Duitsland is de belangrijkste bestemming voor Nederlandse landbouwgoederen, met een aandeel van 24 procent. Daarna volgen op ruime afstand België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De export naar Spanje en de Verenigde Staten nam vorig jaar sterk in waarde toe.

Vooral vetten en oliën geïmporteerd

Volgens het CBS verdiende de Nederlandse economie naar schatting 49,6 miljard euro aan de export van landbouwgoederen. Daarvan is 44,9 miljard euro verdiend aan export van Nederlandse makelij.

Nederland importeerde ook veel landbouwgoederen, voor een bedrag van in totaal 88 miljard euro. Natuurlijke vetten en oliën zijn veruit de belangrijkste groep, met een waarde van 10,3 miljard euro. Daarna volgt fruit, met 7,6 miljard euro.

LTO: inkomens boeren niet per se hoger

Landbouworganisatie LTO zegt in een reactie dat de hogere exportprijzen niet betekenen dat de inkomens van boeren en tuinders sterk verbeterd zijn.

"Onze boeren en tuinders dragen met hun hoogwaardige producten flink bij aan de Nederlandse economie: een mooi resultaat. Helaas staat ondanks de hogere exportprijzen van landbouwproducten het verdienvermogen nog steeds zwaar onder druk", zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Volgens hem kunnen kostenstijgingen lang niet altijd worden doorberekend. "Richting de toekomst blijven wij ons inzetten om hogere prijzen, bijvoorbeeld voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, daadwerkelijk op het boerenerf te laten landen."