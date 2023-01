Honderden kogels gevonden in huis van verdachte schietpartij Californië

De verdachte van de dodelijke schietpartij van zaterdag in de Amerikaanse plaats Monterey Park had in zijn woning honderden kogels liggen en werkte zeer waarschijnlijk ook aan zelfgemaakte geluiddempers. Dat heeft de politiechef van Los Angeles gezegd op een persconferentie.

Ook werden in het huis van de verdachte, de 72-jarige Huu Can Tran, verschillende elektronische apparaten gevonden en een geweer. Hij werd gisteren dood aangetroffen in een busje. De man was bekend bij de politie: hij was in 1990 eens opgepakt vanwege illegaal wapenbezit.

Dodental opgelopen

Het dodental van de schietpartij in de dansclub in Monterey Park, niet ver van Los Angeles, is opgelopen naar elf. Een van de mensen die gewond in het ziekenhuis lag is overleden, zo zei de politie. Op een persoon na zijn alle slachtoffers 60 jaar of ouder.

Op het moment van het schietincident waren duizenden mensen op straat vanwege het Chinees nieuwjaar. De politie vond op de plaats delict 42 kogelhulzen. Een van de slachtoffers is waarschijnlijk in een auto doodgeschoten.

Over het motief van de schietpartij is nog altijd niets bekend. Ook de politie zegt er vragen over te hebben. "Wat dreef een gek om dit te doen?", zei politiechef Robert Luna. "We weten het niet, maar we proberen het uit te zoeken."

Talloze levens gespaard

De vermoedelijke schutter wilde na zijn daad in Monterey Park ook slachtoffers maken in een club in de nabijgelegen stad Alhambra. Hij trok een wapen, maar dat werd afgepakt door een omstander.

"Hij is een held", zei politiechef Luna over deze man, Brandon Tsay. Met zijn actie heeft hij "talloze levens" gespaard, aldus de politie.