Nederlander (85) half jaar na overlijden gevonden in Frans appartement

De Franse brandweer heeft in een appartement het lichaam gevonden van een 85-jarige Nederlandse man. De man was al een half jaar overleden, zo meldt de krant La Montagne.

De burgemeester van de gemeente Chéniers, in Midden-Frankrijk, zegt tegen de krant dat de man bijna nooit uit zijn appartement kwam, een woning boven het gemeentehuis. Zo af en toe werd de man gezien bij het boodschappen doen, maar verder leefde hij een teruggetrokken bestaan. De man woonde al een aantal jaar in het dorpje.

Een jaar geleden waren de hulpdiensten al eens bij de man gaan kijken, maar toen werd hij gevonden toen hij op de bank tv aan het kijken was.

Geen vreemde geur

Twee weken geleden liet de gemeente de hulpdiensten toch nog eens kijken en werd het lichaam van de man aangetroffen in zijn bed. De gemeente had zelf niets door en ook was er geen vreemde geur geroken.

Volgens de burgemeester had de Nederlander wel familie, maar was er binnen die familie een conflict gaande. De krant schrijft dat de man leefde onder onhygiënische leefomstandigheden.