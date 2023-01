ECV-directeur over 'hartenkreet' Berghuis: 'Goed dat hij dit benoemt'

"Steven heeft het hier niet over journalistieke vrijheid of journalistieke onafhankelijkheid, maar over journalistieke verantwoordelijkheid", vertelt De Jong in Langs de Lijn En Omstreken.

Berghuis toonde zich bij ESPN op een zelfbewuste en rustige manier kritisch over de wijze waarop sommige media op de Klassieker hadden vooruitgeblikt. Hij richtte zich met name tot televisiepersoonlijkheid René van der Gijp, het Algemeen Dagblad en televisieprogramma Jinek.

"Het was volgens mij een hartenkreet waar Berghuis goed over heeft nagedacht. Hij had zich volgens mij voorgenomen om er iets over te zeggen."

De Jong was tussen 2017 en 2019 algemeen directeur van Feyenoord en leerde Berghuis in die periode kennen als "absoluut geen domme jongen".

De Jong ziet het interview van Berghuis niet los van de ontwikkeling van het hedendaagse medialandschap in Nederland. "Ik vind dat het over het algemeen veel minder gaat over 'hoe is het?' dan over 'wat vinden we ervan?'. We zijn vooral op zoek naar spraakmakende meningen."

"We zien elke avond in talkshows dat niet de meest relevante gasten aan tafel zitten, maar de persoon met de meest uitgesproken mening, want dat scoort kennelijk goed. Ik kijk graag naar die talkshows, maar soms is het ook prettig als iemand het in de juiste context plaatst of terugbrengt naar de juiste proporties."

Bepaalde lading

Volgens De Jong zal Feyenoord-Ajax altijd een belangrijke en beladen wedstrijd blijven, waardoor er altijd een bepaalde lading zal zijn. "Maar daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij van spelers, supporters, clubleiding en de media. Ik vond het goed dat Berghuis dat een keer benoemde."