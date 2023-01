Zoektocht naar meisje in Tilburg gestaakt: 'Geen aanwijzingen voor incident'

De grote zoekactie die gisteravond op touw werd gezet voor een mogelijk vermist meisje in Tilburg, is vannacht rond drie uur gestaakt. Volgens de politie is er geen aanwijzing dat het incident daadwerkelijk is gebeurd. Er is ook geen meisje als vermist opgegeven.

Bij de zoekactie waren tientallen agenten en een politiehelikopter betrokken. Surveillanten gingen van deur tot deur om te vragen of mensen iets gezien hadden of meer wisten. Ook werd er een helikopter ingezet en is er online gezocht.

De politie kwam in actie nadat iemand had gemeld dat een meisje in een blauwe bus zou zijn gestapt. Het zou gaan om een meisje van 9 of 10 jaar oud met de naam Liana of Lyana. De melder had er volgens de politie een vreemd gevoel bij.

Volgens de woordvoerder van de politie waren er verschillende scenario's, meldt Omroep Brabant. Een daarvan was dat het loos alarm was, omdat de melder het bijvoorbeeld niet goed had gezien of dat het meisje bij een bekende was ingestapt.